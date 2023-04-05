SBS Turkçe Canlı - 5 Nisan 2023

SBS Turkçe Canlı - 5 Nisan 2023Play49:42 Source: SBS / suplliedGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (45.5MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü programHaberlerDonald Trump duruşması Merkez Bankasının faiz kararıMert Emir ile söyleşiShareLatest podcast episodesDonald Trump Davası: Onun artık poliste kaydı varMerkez Bankası faiz kararı: Kalıcı olur mu?SBS Türkçe Haberler 5 NisanSBS Türkçe Haberler 4 Nisan