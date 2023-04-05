SBS Turkçe Canlı - 5 Nisan 2023

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Source: SBS / supllied

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Bugünkü program
  • Haberler
  • Donald Trump duruşması
  • Merkez Bankasının faiz kararı
  • Mert Emir ile söyleşi
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Latest podcast episodes

NY: New York Grand Jury Votes to Indict Former President Trump

Donald Trump Davası: Onun artık poliste kaydı var

Homeowners are enjoying the lowest interest rates on record, but housing affordability has worsened. (AAP)

Merkez Bankası faiz kararı: Kalıcı olur mu?

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