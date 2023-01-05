SBS Türkçe Canlı – 5 Ocak 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Çeşitli firmalara kuryelik yapan Rıdvan ve Mustafa SBS Türkçe’ye konuştu. Mustafa makina mühendisi, Rıdvan ise turizm okumuş. İkisi de Avustralya’ya 2019 yılında, yani tam pandemi öncesinde gelmiş ve kuryelik yapmaya başlamışlar.
- Avustralya Melanom Enstitüsü ile iş birliğine giden sosyal medya devi Tiktok, Avustralyalı gençleri korumak için bronzlaşmayı yücelten videoları kaldıracağını açıkladı.
- Hemen hemen her gün Avustralya’da doğa yürüyüşüne çıkıp kaybolan bir kişi kurtarılıyor. Kaybolma riskini asgariye indirmek için dikkatli bir hazırlık süreci şart. Ancak çabanıza rağmen Avustralya’nın kırsalında kaybolursanız, alacağınız birkaç akıllıca önlem hayatınızı kurtarabilir.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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