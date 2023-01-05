SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 5 Ocak 2023

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 5 January 2023 at 4:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 5 January 2023 at 4:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Çeşitli firmalara kuryelik yapan Rıdvan ve Mustafa SBS Türkçe’ye konuştu. Mustafa makina mühendisi, Rıdvan ise turizm okumuş. İkisi de Avustralya’ya 2019 yılında, yani tam pandemi öncesinde gelmiş ve kuryelik yapmaya başlamışlar.
  • Avustralya Melanom Enstitüsü ile iş birliğine giden sosyal medya devi Tiktok, Avustralyalı gençleri korumak için bronzlaşmayı yücelten videoları kaldıracağını açıkladı.
  • Hemen hemen her gün Avustralya’da doğa yürüyüşüne çıkıp kaybolan bir kişi kurtarılıyor. Kaybolma riskini asgariye indirmek için dikkatli bir hazırlık süreci şart. Ancak çabanıza rağmen Avustralya’nın kırsalında kaybolursanız, alacağınız birkaç akıllıca önlem hayatınızı kurtarabilir.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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