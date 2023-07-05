SBS Türkçe Canlı – 5 Temmuz 2023 Çarşamba – NAIDOC Haftası

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber Bülteni
- Aile içi şiddetten kaçan geçici vize sahiplerine sunulan destek artık Avustralya vatandaşlarına sunulanla aynı olacak. Bugünden itibaren aile içi şiddet mağduru geçici vizelilere verilen destek iki kat artıyor.
- Evde İngilizce dışında bir dil konuşan Avustralyalıların sayısı son nüfus sayımında yaklaşık 800 bin arttı – ve şimdi toplam 5,5 milyon kişiye ulaştı Bununla birlikte, göçmenlerin çocuklarının kendi ailelerinin benzersiz kültürel ve dilsel gelenekleriyle temas halinde kalmasına yardımcı olacak toplum dili programlarına olan ihtiyaç katlanarak artıyor.
- SBS Learn English: Farklı Aborijin ulusların isimleri öğrenin. Aborijin İngilizcesinde HOLIDAYS, SORRY BUSINESS ve MARRIED UP ne anlama geliyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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