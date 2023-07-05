SBS Türkçe Canlı – 5 Temmuz 2023 Çarşamba – NAIDOC Haftası

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Aile içi şiddetten kaçan geçici vize sahiplerine sunulan destek artık Avustralya vatandaşlarına sunulanla aynı olacak. Bugünden itibaren aile içi şiddet mağduru geçici vizelilere verilen destek iki kat artıyor.
  • Evde İngilizce dışında bir dil konuşan Avustralyalıların sayısı son nüfus sayımında yaklaşık 800 bin arttı – ve şimdi toplam 5,5 milyon kişiye ulaştı Bununla birlikte, göçmenlerin çocuklarının kendi ailelerinin benzersiz kültürel ve dilsel gelenekleriyle temas halinde kalmasına yardımcı olacak toplum dili programlarına olan ihtiyaç katlanarak artıyor.
  • SBS Learn English: Farklı Aborijin ulusların isimleri öğrenin. Aborijin İngilizcesinde HOLIDAYS, SORRY BUSINESS ve MARRIED UP ne anlama geliyor.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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