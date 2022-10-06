SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 6 Ekim 2022

SBS Türkçe

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 6 October 2022 at 3:26pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 6 October 2022 at 3:26pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Avustralya’nın doğu yarısını etkileyen aşırı yağışlı hava yüzünden Victoria ve NSW eyaletlerinde sel uyarısı yapıldı.
  • İran'da Masha Amini'nin saçını düzgün kapatmadığı için ahlak polisi tarafından darp edilmesi ve ardından ölümü, sadece İran'da değil tüm dünyada protestolara neden oldu. İran'dan Avustralya'ya göç etmiş bir Azeri olan Melbournelu Solmaz Mahdudi, İran'daki gelişmeler ve Avustralya Azeri toplumunu anlattı.
  • Pandemi toplumu evlerinin içinde yaşamaya mahkum etti. Ancak yaşlılar için izolasyon COVID-19 virüsünün kontrol altına alınmasından sonra ne yazık ki sona ermedi...
Share

Latest podcast episodes

Warragamba Dam

Sydney Warragamba barajı duvarı 14 metre yükseltiliyor

Medical staff attend a rally in Perth (AAP).jpg

Aile hekimleri isyanda

SBS Turkish

SBS Türkçe Haberler 6 Ekim

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 5 Ekim 2022