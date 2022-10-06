SBS Türkçe Canlı – 6 Ekim 2022

Öne Çıkanlar
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Avustralya’nın doğu yarısını etkileyen aşırı yağışlı hava yüzünden Victoria ve NSW eyaletlerinde sel uyarısı yapıldı.
- İran'da Masha Amini'nin saçını düzgün kapatmadığı için ahlak polisi tarafından darp edilmesi ve ardından ölümü, sadece İran'da değil tüm dünyada protestolara neden oldu. İran'dan Avustralya'ya göç etmiş bir Azeri olan Melbournelu Solmaz Mahdudi, İran'daki gelişmeler ve Avustralya Azeri toplumunu anlattı.
- Pandemi toplumu evlerinin içinde yaşamaya mahkum etti. Ancak yaşlılar için izolasyon COVID-19 virüsünün kontrol altına alınmasından sonra ne yazık ki sona ermedi...