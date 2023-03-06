SBS Türkçe Canlı – 6 Mart 2023

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sert açıklaması sonrası Cumhur İttifakı’na karşı bir araya gelen ittifak dağılmış gibi görünüyor. Hafta sonunda tüm Türkiye son dakika gelişmelerini takip etmek için televizyonlarına kilitlendi.
  • Melbourne'un kuzeyinde dün düzenlenen bir yardım koşusu, Avustralya'da düzenlenen Türkiye depremi bağış kampanyalarının son örneklerinden biriydi. Yaş emeklileri ve işsizlik ödeneklerine yapılan zam 20 Mart'tan itibaren uygulamaya girecek.
  • Victoria Premier Ligi’nde gollü geçen maçta Anadoluspor deplasmandan puansız döndü.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.
Share

Latest podcast episodes

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener

Altılı Masadan Beş Sandalyeye

Football

Anadoluspor deplasmanda tökezledi

SBS

Yaş emeklilerine zam

Bench - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 6 Mart