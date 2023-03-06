SBS Türkçe Canlı – 6 Mart 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sert açıklaması sonrası Cumhur İttifakı’na karşı bir araya gelen ittifak dağılmış gibi görünüyor. Hafta sonunda tüm Türkiye son dakika gelişmelerini takip etmek için televizyonlarına kilitlendi.
- Melbourne'un kuzeyinde dün düzenlenen bir yardım koşusu, Avustralya'da düzenlenen Türkiye depremi bağış kampanyalarının son örneklerinden biriydi. Yaş emeklileri ve işsizlik ödeneklerine yapılan zam 20 Mart'tan itibaren uygulamaya girecek.
- Victoria Premier Ligi’nde gollü geçen maçta Anadoluspor deplasmandan puansız döndü.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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