SBS Türkçe Canlı - 6 Nisan 2023

SBS Türkçe Canlı - 6 Nisan 2023Play50:14SBS Türkçe CanlıGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (45.99MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü ProgramHaberlerLiberal Parti'nin 'Hayır' kampanyası kararıPwerküsyon sanatçısı Atman Okyay ile söyleşiDinleyici mesajlarıSBS Türkçe Canlı - 6 Nisan 2023ShareLatest podcast episodesSina çölünden Gold Coast'a: Bir darbukacının serüveniLiberal Parti'nin yerli halklarla imtihanıSBS Türkçe Haberler 6 NisanAdeliadelı genç mühendis, deprem bölgesine nasıl 350 bin dolar bağış topladı?