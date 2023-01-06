SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 6 Ocak 2023

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 6 January 2023 at 3:44pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 6 January 2023 at 3:44pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • NSW ve Victoria başbakanları 1 Şubat’taki ulusal kabine toplantısında gündemin ilk maddesinin Medicare sisteminde reform olmasını istiyor. Eyalet başbakanları ve öne çıkan sağlık örgütleri doktor randevu ücretlerinin daha makul seviyeye indirilmesini istiyor.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin erkene çekilebileceği açıklaması, yapılan zamlar ve konut kampanyaları ve muhalefetin aday bulma süreci Türkiye’de herkesin büyük bir heyecan ve endişeyle seçimlere odaklanmasına neden oluyor. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için gündemi değerlendirdi.
  • Türkiye’de futbolseverler ligde liderliği değiştirebilecek Fenerbahçe – Galatasaray derbisine kilitlenmiş durumda. Avustralya ise 16 Ocak’ta başlayacak Avustralya Açık’a hazırlanıyor.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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