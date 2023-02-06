SBS Türkçe Canlı 6 Şubat

SBS Türkçe Canlı 6 ŞubatPlay53:36Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (49.07MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü yayındaHaberlerTürkiye depremi gelişmeleriVoice ne olacak?ABD, Çin'in balonunu düşürdüSporcanlı canlıShareLatest podcast episodesSBS Türkçe Haberler 7 ŞubatSpor haberleri 6 ŞubatFaiz sancısı: Merkez Bankası faizleri yarın yine artıracakTürkiye'de deprem: Kış koşullarında meydana gelen depremde enkaz altında kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor