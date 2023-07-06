SBS Türkçe Canlı – 6 Temmuz 2023 Perşembe – NAIDOC Haftası

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Yerli İşleri Bakanı Linda Burney Parlamento’da Yerli Sesi kurumunun neye odaklanmasını istediği konusunda detaylı bilgi verdi. Ayrıca Hayır kampanyasını Trump stili politika gütmek ve yalan bilgi yaymakla suçladı.
  • Evimiz kalemizdir. En rahat ve huzurlu olduğumuz yer. Ancak komşularımızla iyi geçinemiyorsak huzurumuz kaçar. Bu podcastta komşularınızla yaşadığınız bir sıkıntıyı mahkemeye gitmeden nasıl çözebileceğinizi anlatıyoruz.
  • Federal hükümet yatırımcıların dolandırılmasına karşı yeni bir Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurdu. The National Anti-Scams Centre altında görev yapacak uzmanlar Avustralyalıların her yıl milyonlarca dolar kaybetmesini önleyecek.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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LINDA BURNEY CLUB PRESS

Federal hükümetten Parlamento’da Yerli Sesi’ne EVET çağrısı

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SBS Türkçe Canlı – 5 Temmuz 2023 Çarşamba – NAIDOC Haftası

Vietnam Dil Okulundan çocuklar, NSW Toplum Dil Okulları Federasyonu akşam yemeğinde performans sergiliyor (Supplied).jpg

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