SBS Türkçe Canlı – 6 Temmuz 2023 Perşembe – NAIDOC Haftası

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber Bülteni
- Yerli İşleri Bakanı Linda Burney Parlamento’da Yerli Sesi kurumunun neye odaklanmasını istediği konusunda detaylı bilgi verdi. Ayrıca Hayır kampanyasını Trump stili politika gütmek ve yalan bilgi yaymakla suçladı.
- Evimiz kalemizdir. En rahat ve huzurlu olduğumuz yer. Ancak komşularımızla iyi geçinemiyorsak huzurumuz kaçar. Bu podcastta komşularınızla yaşadığınız bir sıkıntıyı mahkemeye gitmeden nasıl çözebileceğinizi anlatıyoruz.
- Federal hükümet yatırımcıların dolandırılmasına karşı yeni bir Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurdu. The National Anti-Scams Centre altında görev yapacak uzmanlar Avustralyalıların her yıl milyonlarca dolar kaybetmesini önleyecek.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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