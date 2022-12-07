SBS Türkçe Canlı – 7 Aralık 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Son 16’larda hiç sürpriz olmayacağını düşünürken Fas 2010 Dünya Şampiyonu İspanya’yı erken evine gönderdi. Çeyrek finalde rakibi Portekiz olacak.
- İşçi Partisi için Avustralya'nın endüstriyel ilişkiler sisteminde reform yapmak önemli bir projeydi. Hele istenen değişiklikleri yıl sonu gelip Parlamento kapanmadan önce gerçekleştirmek önemli bir zafer olarak tarihe geçti. Yeni kanunla birlikte 10 yıldır değişmeyen işçi ücretlerinde hareketlenme meydana gelmesi bekleniyor.
- Federal hükümetin son yıllarda uyguladığı gıda programlarının sınırlı ilerleme sağladığını belirten yeni bir araştırmaya göre 23 milyon Avustralyalı kötü besleniyor. Dinleyici yorum ve mesajları. SBS Türkçeyi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca Facebook’tan takip edebilirsiniz. There has been a change to the tagging convention in Brightspot for the World Cup since we last communicated. Please see highlighted below tag to use. Tagging and Translating • As always, you must use the translation workflow if you are using content from NACA or SBS Sport. • If you have World Cup stories either in-language or in English, please use the following tag in Brightspot and Dalet: FIFA World Cup 2022 • On social media use the following tag: #SBSWorldCup Günün tüm gelişmeleri SBS Türkçe Haber Bülteni’nde. "OHHH! AUSTRALIA HAVE THE ADVANTAGE!" 🥳 Avustralya'nın Tunus'a karşı attığı gol sonrası Harry Kewell'un tepkisi. Maç özetleri ve daha fazlası için : 18 Şubat 2021 Perşembe gününden beri Facebook’ta olmadığımızı fark etmişinizdir. Türkçe içeriğimize erişebilmek için lütfen sbs.com.au/turkish sitemizi ziyaret edip Sık Kullanılanlar’ınıza ekleyiniz. Olaf Scholz, Federal Mecliste başbakan seçilmesinin ardından Angela Merkel'den gör Koronavirüs ile ilgili en son bilgi, analiz, kurallar ve gelişmeler için sbs.com.au/turkish/coronavirus-updates sitemizi ziyaret edebilirsiniz. SBS Türkçe Radyo’yu dinlemek için de telefonunuza uygulamamızı yüklemeniz yeterli. En son COVID-19 verileri ve uyarıları için bulunduğunuz eyaletin sağlık bakanlıklarını sitesini ziyaret edebilirsiniz. NSW, Queensland ve Victoria’daki son COVID-19 verileri ve uyarıları için eyaletin sağlık bakanlıklarını sitesini ziyaret edebilirsiniz. Queensland Sağlık Bakanlığı NSW Sağlık Bakanlığı Victoria Sağlık Bakanlığı Batı Avustralya Sağlık Bakanlığı Kuzey Bölgesi Sağlık Bakanlığı Avustralya'da yararlanabileceğiniz psikolojik tedavi hizmetleri COVID-19 konusunda kendi dilinizde bilmeniz gerekenler Avustralyalılar diğer insanlarla aralarında en az 1.5 metrelik bir mesafe koymalı. Federal hükümetin sunduğu son bilgilere göre Koronavirüs belirtileri hafif sağlık sıkıntısıyla zatürre arasında değişebiliyor. Semptomlar arasında yüksek ateş, öksürük, yorgunluk ve nefes darlığı var. Virüsü kapmış olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuzla irtibata geçin, kliniği ziyaret etmeyin. Veya 1800 020 080 numaralı telefondan ulusal Koronavirüs Sağlık Bilgi Hattı’nı arayın. Nefes almakta zorlanıyorsanız veya bir acil sağlık sıkıntısı yaşıyorsanız, 000’ı arayın. Koronavirüs hakkında haberler ve en son haberler için SBS Türkçe’nin Koronavirus sayfasını ziyaret edin. Ayrıca, Türkçe konuşanlar için özel olarak hazırladığımız videoyu da izleyebilirsiniz. * Dün protestocular tarafından basılığ çalışanların züerine tükürülmesi sonrası Melbourne'da bir aşı merkezi kısa süreliğine kapatıldı. Avustralya'nın son 16'ya kalmasını sağlayan gol. #SBSWorldCup https://fb.watch/h7UvZAhIQa/ Perth merkezli Türkken, dünaynın ilk ve tek Helal sertifikalı tıbbi kenevir yağını üretip satıyor. Türkken’in kurucusu Birtan Erkut SBS Türkçe’ye konuştu. Avustralya’da COVID-19 önlemleri artırılırken Türkiye’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramı kutlanıyor. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Melih Bulu görevinden alındı. Avustralya, Türkiye ve dünyadan günün tüm gelişmeler SBS Türkçe Haber Bülteni’nde. @SBS Australia @SBS News @SBS Turkish #australia #turkey Avustralya’nın en iyi sağlıklı yaşam koçlarından Zara Çelik SBS Türkçe’ye deneyimlerini ve tavsiyelerini anlattı.
- Dinleyici yorum ve mesajları.
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca ’tan takip edebilirsiniz.