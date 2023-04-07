SBS Türkçe Canlı – 7 Nisan 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Kalıcı olarak başka bir ülkeye taşınmanın büyük bir duygusal yükü var. Göçmenler kültür şoku yaşarken bir de yabancı bir ortama ayak uydurmak zorunda kalıyor. Çoğu bir kimlik bunalımı yaşarken aynı zamanda boşlukta hissediyor. Göçmenlerin kendilerini bulması ve evde hissetmesi için ne yapması lazım?
- CHP ve İyi Parti merkezlerine yönelik ateş açılması ittifaklar arasındaki gerilimi artırırken iktidardaki partilerin geçen yıl geçirdiği yeni seçim yasasının Millet İttifakı’na yarayacağı tahmin ediliyor. Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir haftanın gelişmelerini SBS Türkçe için değerlendirdi.
- Victoria Premier Ligi’ndeki Anadoluspor yarın (8 Nisan) 18:30’da evinde South Melbourne’u konuk ediyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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