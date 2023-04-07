SBS Türkçe Canlı – 7 Nisan 2023

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Kalıcı olarak başka bir ülkeye taşınmanın büyük bir duygusal yükü var. Göçmenler kültür şoku yaşarken bir de yabancı bir ortama ayak uydurmak zorunda kalıyor. Çoğu bir kimlik bunalımı yaşarken aynı zamanda boşlukta hissediyor. Göçmenlerin kendilerini bulması ve evde hissetmesi için ne yapması lazım?
  • CHP ve İyi Parti merkezlerine yönelik ateş açılması ittifaklar arasındaki gerilimi artırırken iktidardaki partilerin geçen yıl geçirdiği yeni seçim yasasının Millet İttifakı’na yarayacağı tahmin ediliyor. Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir haftanın gelişmelerini SBS Türkçe için değerlendirdi.
  • Victoria Premier Ligi’ndeki Anadoluspor yarın (8 Nisan) 18:30’da evinde South Melbourne’u konuk ediyor.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.
Share

Latest podcast episodes

Erdogan

Türkiye siyasetinde kurşun ve ortak liste tartışması

Girl smoking electronic cigarette

Gençler arasında e-sigara kullanımı yayılıyor

adidas World Cup balls

Beşiktaş’tan Fenerbahçe deplasmanında zafer

Sunrise - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 7 Nisan