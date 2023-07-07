SBS Türkçe Canlı – 7 Temmuz 2023 CUMA – NAIDOC Haftası

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber Bülteni
- Bu yılki NAIDOC Haftası Aborijin ve Torres Körfezi Adalıların büyüklerini onurlandırıyor. Avustralya yerlisi olsun veya olmasın, birçok insanın hayatında aile büyüklerinin yeri çok önemli.
- Türkiye Gündemi: Teröre destek olmakla suçladığı İsveç’in NATO’ya üye olmasına itiraz eden Türkiye üzerinde ittifakın diğer üyelerinden ve özellikle de ABD’den büyük baskı var. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin gelecek Salı başlayacak NATO zirvesinde İsveç’in üyeliğini kabul edeceğini düşünüyor.
- Robodebt Kraliyet Komisyonu bir önce hükümete yönelik ciddi suçlamalarda bulundu. Komisyon açıkladığı raporun gizli bölümünde bazı kişilere yönelik cezai işlem tavsiyesinde bulundu.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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