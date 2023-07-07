SBS Türkçe Canlı – 7 Temmuz 2023 CUMA – NAIDOC Haftası

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Bu yılki NAIDOC Haftası Aborijin ve Torres Körfezi Adalıların büyüklerini onurlandırıyor. Avustralya yerlisi olsun veya olmasın, birçok insanın hayatında aile büyüklerinin yeri çok önemli.
  • Türkiye Gündemi: Teröre destek olmakla suçladığı İsveç’in NATO’ya üye olmasına itiraz eden Türkiye üzerinde ittifakın diğer üyelerinden ve özellikle de ABD’den büyük baskı var. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin gelecek Salı başlayacak NATO zirvesinde İsveç’in üyeliğini kabul edeceğini düşünüyor.
  • Robodebt Kraliyet Komisyonu bir önce hükümete yönelik ciddi suçlamalarda bulundu. Komisyon açıkladığı raporun gizli bölümünde bazı kişilere yönelik cezai işlem tavsiyesinde bulundu.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.
Share

Latest podcast episodes

Travis Hogan during an artist in residence at Southern Providore at the Adelaide Airport. (Supplied by NDIA, National Disability Insurance Agency).jpg

Avustralya Yerli toplumlarının Büyükleri gençler için ilham kaynağı

SBS pic 2.png

SBS Türkçe Haberler 7 Temmuz

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 6 Temmuz 2023 Perşembe – NAIDOC Haftası

LINDA BURNEY CLUB PRESS

Federal hükümetten Parlamento’da Yerli Sesi’ne EVET çağrısı