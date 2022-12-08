SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 8 Aralık 2022

SBS Türkçe

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Published 8 December 2022 at 4:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 8 December 2022 at 4:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Melbourne Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı yeni bir araştırma raporunda, erken pandeminin Avustralyalıların refahı üzerindeki etkileri ortaya kondu. Avustralya'daki Hanehalkı, Gelir ve İşgücü Dinamikleri'nden elde edilen sonuçlar Victorialılar ve özellikle Melbourne'da yaşayanların özellikle 2020 kilitleme önlemlerinden etkilendi.
  • Ünlü yönetmen Bahman Gobadi'nin mentorluğunu yaptığı Pia Derya Thunderbolt, filmde Sydney'de yaşayan Türkiye göçmeni bir ailenin, sıkıştığı dört duvar arasından kurtulmaya çalışan kızının hikayesini anlatıyor.
  • Mesleki gelişim ve eğitim programları aracılığıyla kadınları yönetici ve liderlik rollerine ulaşmaları için destekleyen bir kuruluş olan Women on Boards tarafından yapılan araştırmaya göre, son on yılda yönetim kurullarında cinsiyet çeşitliliğine büyük bir odaklanma söz konusu ve bu açıdan birçok sektörde bir dengenin sağlandığı görüldü. Buna karşılık, kültürel olarak farklı insanların yönetim organlarında önemli ölçüde yetersiz temsil edildiği tespit edildi.
  • Dinleyici yorum ve mesajları.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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