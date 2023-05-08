SBS Türkçe Canlı – 8 Mayıs

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber Bülteni
- TC Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer, Türkiye'den binlerce oy zarfının eksik gönderildiğini doğruladı. Rakamın on binleri bulduğu bildiriliyor. Gezer, 2018 seçimlerinden kalan zarfları kullanarak sıkıntının giderildiğini söyledi.
- Hafta sonunda Kral Üçüncü Charles’ın taç giyme törenini on milyonlar izledi. Törenlere yönelik olumlu tepkiler olsa da bazıları artık Avustralya’nın cumhuriyet olmasının zamanının geldiğini seslendirdi.
- Türkiye’de Süper Ligin sonuna yaklaşırken şampiyonluk yarışı da gittikçe heyecanlı bir hale geliyor. Avustralya A Ligi’nde ise önümüzdeki hafta sonu yarı finaller var
- Dinleyicilerden mesajlar.
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca ’tan takip edebilirsiniz.