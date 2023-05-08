SBS Türkçe Canlı – 8 Mayıs

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • TC Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer, Türkiye'den binlerce oy zarfının eksik gönderildiğini doğruladı. Rakamın on binleri bulduğu bildiriliyor. Gezer, 2018 seçimlerinden kalan zarfları kullanarak sıkıntının giderildiğini söyledi.
  • Hafta sonunda Kral Üçüncü Charles’ın taç giyme törenini on milyonlar izledi. Törenlere yönelik olumlu tepkiler olsa da bazıları artık Avustralya’nın cumhuriyet olmasının zamanının geldiğini seslendirdi.
  • Türkiye’de Süper Ligin sonuna yaklaşırken şampiyonluk yarışı da gittikçe heyecanlı bir hale geliyor. Avustralya A Ligi’nde ise önümüzdeki hafta sonu yarı finaller var
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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