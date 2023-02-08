SBS Türkçe Canlı 8 Şubat

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SBS Türkçe Canlı

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü yayındakiler
  • Haberler
  • Türkiye depreminde yakınlarını kaybeden SBS çalışanı Nilgün Kılıç ve Melbournelu Özden Velipaşaoğlu ile söyleşi ve depreme ilişkin Avustralya'daki diğer gelişmeler
  • Birgül Tezcan ile söyleşi
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Latest podcast episodes

Turkey Earthquake - Mesut Hancer

Melbournelu toplum üyelerimizin deprem kurbanı yakınlarını arama yarışı

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SBS Türkçe Haberler 8 Şubat

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Avustralya Türk toplumu, deprem felaketi için yardım toplamaya başladı

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SBS Türkçe Haberler 7 Şubat