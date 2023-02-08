SBS Türkçe Canlı 8 Şubat

SBS Türkçe Canlı 8 ŞubatPlay53:36SBS Türkçe CanlıGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (49.08MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü yayındakilerHaberlerTürkiye depreminde yakınlarını kaybeden SBS çalışanı Nilgün Kılıç ve Melbournelu Özden Velipaşaoğlu ile söyleşi ve depreme ilişkin Avustralya'daki diğer gelişmelerBirgül Tezcan ile söyleşiShareLatest podcast episodesMelbournelu toplum üyelerimizin deprem kurbanı yakınlarını arama yarışıSBS Türkçe Haberler 8 ŞubatAvustralya Türk toplumu, deprem felaketi için yardım toplamaya başladıSBS Türkçe Haberler 7 Şubat