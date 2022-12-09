SBS Türkçe Canlı – 9 Aralık 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Bir dizi çevre programı ve kanun değişiklikleri açıklayan Çevre Bakanı Tanya Plibersek, reformların merkezinde bağımsız bir çevre koruma kurumu olacağını belirtti.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomik vizyon sunumu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 vizyonu arasındaki mücadelenin yaklaşan seçimlerde gündemin merkezinde olması bekleniyor. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için Türkiye gündemini değerlendirdi.
- 2002’de 88’i Avustralyalı 202 kişinin öldüğü Bali’deki patlamalarda kullanılan bombaları yapmaktan suçlu bulunan Umar Patek Endonezya’nın bağımsızlık kutlamaları kapsamında ilan edilen afla erken serbest bırakıldı.
- Dinleyici yorum ve mesajları.
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca ’tan takip edebilirsiniz.