SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 9 Aralık 2022

SBS Türkçe

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SBS Türkçe Canlı

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Published 9 December 2022 at 6:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 9 December 2022 at 6:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Bir dizi çevre programı ve kanun değişiklikleri açıklayan Çevre Bakanı Tanya Plibersek, reformların merkezinde bağımsız bir çevre koruma kurumu olacağını belirtti.
  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomik vizyon sunumu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 vizyonu arasındaki mücadelenin yaklaşan seçimlerde gündemin merkezinde olması bekleniyor. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için Türkiye gündemini değerlendirdi.
  • 2002’de 88’i Avustralyalı 202 kişinin öldüğü Bali’deki patlamalarda kullanılan bombaları yapmaktan suçlu bulunan Umar Patek Endonezya’nın bağımsızlık kutlamaları kapsamında ilan edilen afla erken serbest bırakıldı.
  • Dinleyici yorum ve mesajları.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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