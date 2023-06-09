SBS Türkçe Canlı – 9 Haziran

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • 12 Haziran “Kralın doğum günü” olarak resmî tatil ancak SBS Türkçe iş başında olacak.
  • Şimdiye kadar uygulanan ekonomi politikalarının tersini uygulayacak kişinin kabinede yer bulması ve Soylu ve Akar gibi en önemli makamları işgal etmiş kişilerin meclisteki küçük odalarına gönderilmesi yorumlayan gazeteci Yavuz Oğhan cumhurbaşkanının herkese kimin son sözü söylediğini gösterdiğini ifade etti.
  • Samsun ve Rize’den sonra Birinci Lig’den Süper Lig’e çıkan üçüncü takım Pendikspor oldu.
  • Dinleyicilerden mesajlar
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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