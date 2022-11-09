SBS Türkçe Canlı – 9 Kasım 2022

Program İçeriği
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Siber-korsanlar ele geçirdikleri Medibank üye bilgilerini internette yayınlamaya başlarken sağlık sigortası şirketinin hisselerinde düşüş görülüyor. Avustralya Federal Polisi olayı incelerken Medibank hackerlara istedikleri parayı vermeyeceğini yineledi.
- Virtüöz babası Arif Sağ ile gerçekleştirdiği Avustralya turnesinin sonunda konuştuğumuz Tolga Sağ, Melbourne ve Sydney’deki konserlerde dinleyicileri övdü.
- 2021’de Avustralya’da en fazla ölüme neden olan sağlık sorunu, her zamanki gibi kalp hastalıklarıydı. Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre kalp dışında ilk beşte bunama, inme, akciğer kanseri ve kronik alt solunum yolları hastalıkları var. Erkeklerde en fazla ölüme kalp hastalıkları neden olurken kadınlarda bunama birinci sıradaydı.
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