SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 9 Kasım 2022

SBS Türkçe

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Published 9 November 2022 at 3:34pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 9 November 2022 at 3:34pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Program İçeriği
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Siber-korsanlar ele geçirdikleri Medibank üye bilgilerini internette yayınlamaya başlarken sağlık sigortası şirketinin hisselerinde düşüş görülüyor. Avustralya Federal Polisi olayı incelerken Medibank hackerlara istedikleri parayı vermeyeceğini yineledi.
  • Virtüöz babası Arif Sağ ile gerçekleştirdiği Avustralya turnesinin sonunda konuştuğumuz Tolga Sağ, Melbourne ve Sydney’deki konserlerde dinleyicileri övdü.
  • 2021’de Avustralya’da en fazla ölüme neden olan sağlık sorunu, her zamanki gibi kalp hastalıklarıydı. Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre kalp dışında ilk beşte bunama, inme, akciğer kanseri ve kronik alt solunum yolları hastalıkları var. Erkeklerde en fazla ölüme kalp hastalıkları neden olurken kadınlarda bunama birinci sıradaydı.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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