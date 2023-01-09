SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 9 Ocak 2023

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 9 January 2023 at 4:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 9 January 2023 at 4:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun seçim yenilgisini kabul etmeyen taraftarları ülkenin yüksek mahkemesi, kongre binası ve başkanlık sarayını bastı.
  • Victoria'da, Cape Schanck kıyısında dalgalara kapılarak ölümün kıyısından dönen Hande Akçay Avustralya'da denize girmek isteyenleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
  • Süper Lig’de yılın ilk derbisinde Fenerbahçe Galatasaray’ı ağırladı. Avustralya Açık’a bir hafta kala dokuz kez kupayı kaldıran Novak Djokovic göz doldurdu.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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