SBS Türkçe Canlı – 9 Ocak 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun seçim yenilgisini kabul etmeyen taraftarları ülkenin yüksek mahkemesi, kongre binası ve başkanlık sarayını bastı.
- Victoria'da, Cape Schanck kıyısında dalgalara kapılarak ölümün kıyısından dönen Hande Akçay Avustralya'da denize girmek isteyenleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
- Süper Lig’de yılın ilk derbisinde Fenerbahçe Galatasaray’ı ağırladı. Avustralya Açık’a bir hafta kala dokuz kez kupayı kaldıran Novak Djokovic göz doldurdu.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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