SBS Türkçe Haber Bülteni 17 Şubat

SBS Türkçe Haber Bülteni 17 ŞubatPlay11:07SBS Türkçe Haber BülteniGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.17MB) SBS Türkçe'den Avustralya, Türkiye ve dünya haberleriMerkez Bankası Başkanı faiz artırımı nedeiyle parlemento komitesi karşısında.Türkiye'de 261'nci saatte mucize. 12 yaşında bir çocuk sağ olarak kurtarıldı. ShareLatest podcast episodesPerthli aile, depremde 13 yakınını kaybettiDeprem bölgesinden Avustralya'ya gelen öğrencilere ücretsiz psikolojik destekSBS Türkçe Canlı 16 Şubat 2023Avustralya'dan depremzedelere vize kolaylığı