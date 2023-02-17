SBS Türkçe Haber Bülteni 17 Şubat

City - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haber Bülteni

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

SBS Türkçe'den Avustralya, Türkiye ve dünya haberleri

Merkez Bankası Başkanı faiz artırımı nedeiyle parlemento komitesi karşısında.
Türkiye'de 261'nci saatte mucize. 12 yaşında bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.
Share

Latest podcast episodes

Nıhal Icsel antepte.jpg

Perthli aile, depremde 13 yakınını kaybetti

Cansu col kolaj.jpg

Deprem bölgesinden Avustralya'ya gelen öğrencilere ücretsiz psikolojik destek

SBS canlı resize2.jpg

SBS Türkçe Canlı 16 Şubat 2023

Eva Ipek yeni.jpg

Avustralya'dan depremzedelere vize kolaylığı