SBS Türkçe Haberler 12 Ocak

- Başbakan Anthony Albanese, savunma anlaşmasını imzalamak üzere Papupa Yeni Gine'de.
- Rusya Ukrayna'daki kayıp İngilizlerin cesetlerini bulduğunu duyurdu.
- Türkiye'de İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha açıldı.
Source: SBS
Published 12 January 2023 at 3:09pm, updated 12 January 2023 at 3:13pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
SBS Türkçe'den Avustralya, dünya ve Türkiye haberleri...
Published 12 January 2023 at 3:09pm, updated 12 January 2023 at 3:13pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
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