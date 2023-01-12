SBS Türkçe Haberler 12 Ocak

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Published 12 January 2023 at 3:09pm, updated 12 January 2023 at 3:13pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

SBS Türkçe'den Avustralya, dünya ve Türkiye haberleri...

Published 12 January 2023 at 3:09pm, updated 12 January 2023 at 3:13pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
  • Başbakan Anthony Albanese, savunma anlaşmasını imzalamak üzere Papupa Yeni Gine'de.
  • Rusya Ukrayna'daki kayıp İngilizlerin cesetlerini bulduğunu duyurdu.
  • Türkiye'de İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha açıldı.
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