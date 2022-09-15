SBS Türkçe Haberler 15 Eylül

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Published 15 September 2022 at 2:33pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünyadan haberler.

Published 15 September 2022 at 2:33pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Highlights
  • İngiliz halkı Kraliçe'nın katafalkını ziyaret etmek üzere geceyi sırada geçiriyor.
  • İşsizlik oranında artış var.
  • Türkiye'de sosyal konut kampanyasına büyük ilgi...
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