SBS Türkçe Haberler 15 Eylül

SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe Haberler 15 EylülPlay11:12SBS TürkçeOther ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.25MB)Published 15 September 2022 at 2:33pmPresented by Seda ErcanSource: SBS SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünyadan haberler.Published 15 September 2022 at 2:33pmPresented by Seda ErcanSource: SBSHighlightsİngiliz halkı Kraliçe'nın katafalkını ziyaret etmek üzere geceyi sırada geçiriyor.İşsizlik oranında artış var.Türkiye'de sosyal konut kampanyasına büyük ilgi...ShareLatest podcast episodesBeş dolarlık banknotta resim değişsin mi?SBS Türkçe Canlı 15 Eylülİzolasyon parası alanlara sınırlama getiriliyorUzun süreli Kovid sandığınızdan da yaygın