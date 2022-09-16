SBS Türkçe Haberler 16 Eylül

SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe Haberler 16 EylülPlay11:14SBS TürkçeOther ways to listen SBS Turkish Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.29MB)Published 16 September 2022 at 3:55pmPresented by Seda ErcanSource: SBS SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünyadan haberler.Published 16 September 2022 at 3:55pmPresented by Seda ErcanSource: SBSÖNE ÇIKANLAREski başbakan Julia Gillard, Cumhuriyeti konuşalım diyor.Nükleer denizaltı filosunun detayları ortaya çıkmaya başladıCumhurbaşkanı Erdoğan Shanghay Zirvesi'ndeShareLatest podcast episodes'HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminin en kritik partisi olacak'SBS Türkçe Canlı 16 EylülSpor Haberleri 16 EylülKarantina belki sona erdi ama yalnızlık sürüyor