SBS Türkçe Haberler 17 Kasım

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Published 17 November 2022 at 3:04pm, updated an hour ago at 3:06pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünyadan haberler.

Published 17 November 2022 at 3:04pm, updated an hour ago at 3:06pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Haber Başlıkları
  • Polonya’ya düşüp iki kişinin ölümüne neden olan füzenin büyük bir ihtimalle Ukrayna’ya ait olduğu ortaya çıkmasından sonra ABD, BM güvenlik kurulunda Rusya’yı eleştirdi.
  • Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden adaylığını açıklamasından saatler sonra eski yardımcısı 6 Ocak 2021 Capitol saldırısı hakkında ilk defa detaylıca konuştu.
  • NSW eyaletinin Eugowra bölgesinde geçtiğimiz gün sel yüzünden kaybolan kadının cesedine ulaşıldı.
  • Türkiye’de İstiklal Caddesi’ndeki patlama ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 51’e yükseldi.
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