SBS Türkçe Haberler 17 Kasım

Haber Başlıkları
- Polonya’ya düşüp iki kişinin ölümüne neden olan füzenin büyük bir ihtimalle Ukrayna’ya ait olduğu ortaya çıkmasından sonra ABD, BM güvenlik kurulunda Rusya’yı eleştirdi.
- Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden adaylığını açıklamasından saatler sonra eski yardımcısı 6 Ocak 2021 Capitol saldırısı hakkında ilk defa detaylıca konuştu.
- NSW eyaletinin Eugowra bölgesinde geçtiğimiz gün sel yüzünden kaybolan kadının cesedine ulaşıldı.
- Türkiye’de İstiklal Caddesi’ndeki patlama ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 51’e yükseldi.
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