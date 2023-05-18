SBS Türkçe Haberler 18 Mayıs

HABER BAŞLIKLARI
- Adil Çalışma Komisyonu asgari ücretlerde enflasyon oranında artışı önerisine ihtiyatla yaklaşıyor.
- Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF, 6 Şubattaki depremlerden sonra Türkiye’de 2,5 milyon ve Suriye’de 3,7 milyon çocuğun hala insani yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rakibi Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için seçmenlere sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.
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