SBS Türkçe Haberler 18 Mayıs

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SBS Türkçe Haber Bülteni Source: SBS

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SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünyadan haberler.

HABER BAŞLIKLARI
  • Adil Çalışma Komisyonu asgari ücretlerde enflasyon oranında artışı önerisine ihtiyatla yaklaşıyor.
  • Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF, 6 Şubattaki depremlerden sonra Türkiye’de 2,5 milyon ve Suriye’de 3,7 milyon çocuğun hala insani yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rakibi Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için seçmenlere sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.
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