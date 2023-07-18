SBS Türkçe Haberler 18 Temmuz

HABER BAŞLIKLARI
- Avustralya Seçim Komisyonu bugün Parlamento’da Yerli Sesi referandumu için resmi tanıtım broşürünü yayınladı.
- Victoria hükümeti masrafların kontrolden çıkması yüzünden 2026 Commonwealth Oyunları’nı düzenlenmeme kararı aldıklarını açıkladı.
- Rusya, Türkiye ve BM arabuluculuğu ile imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini açıkladı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman'la görüştü.
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