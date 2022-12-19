SBS Türkçe Haberler 19 Aralık

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Published 19 December 2022 at 3:00pm, updated 3 hours ago at 3:12pm
Presented by Nilgun Kılıç
Source: SBS

SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünyadan haberler.

Published 19 December 2022 at 3:00pm, updated 3 hours ago at 3:12pm
Presented by Nilgun Kılıç
Source: SBS
HABER BAŞLIKLARI
  • FIFA 2022 Dünya Kupası’nı Fransa'yı yenen Arjantin kazandı.
  • Victoria'nın güney sahili Avustralya'nın ilk açık deniz rüzgâr santrali bölgesine ev sahipliği yapacak.
  • Türkiye’de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı “Cumhurbaşkanı adayının cezası kesinleşirse, seçilse bile mazbatası verilmez, seçim yenilenir” açıklaması yaptı.
  • Dışişleri Bakanı Penny Wong 2019'dan sonra ilk defa Çin'e giden Avustralyalı bakan olacak.
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