SBS Türkçe Haberler 19 Aralık

HABER BAŞLIKLARI
- FIFA 2022 Dünya Kupası’nı Fransa'yı yenen Arjantin kazandı.
- Victoria'nın güney sahili Avustralya'nın ilk açık deniz rüzgâr santrali bölgesine ev sahipliği yapacak.
- Türkiye’de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı “Cumhurbaşkanı adayının cezası kesinleşirse, seçilse bile mazbatası verilmez, seçim yenilenir” açıklaması yaptı.
- Dışişleri Bakanı Penny Wong 2019'dan sonra ilk defa Çin'e giden Avustralyalı bakan olacak.
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