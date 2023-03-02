SBS Türkçe Haberler 2 Mart

HABER BAŞLIKLARI
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs’ta gerçekleşeceğini açıklarken Millet İttifakı’nın bugün cumhurbaşkanı adayını belirleyebileceği belirtiliyor.
- Yunanistan’da en az 40 kişinin öldüğü tren kazası sonrası Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.
- NSW eyaletindeki 25 Mart’taki seçimler öncesi koalisyon ve İşçi Partisi liderleri bugün karşı karşıya geliyor.
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