SBS Türkçe Haberler 2 Mart

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SBS Türkçe Haber Bülteni Source: SBS

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SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünyadan haberler.

HABER BAŞLIKLARI
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs’ta gerçekleşeceğini açıklarken Millet İttifakı’nın bugün cumhurbaşkanı adayını belirleyebileceği belirtiliyor.
  • Yunanistan’da en az 40 kişinin öldüğü tren kazası sonrası Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.
  • NSW eyaletindeki 25 Mart’taki seçimler öncesi koalisyon ve İşçi Partisi liderleri bugün karşı karşıya geliyor.
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