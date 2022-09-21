SBS Türkçe Haberler 21 Eylül

- Hawthorn Futbol Klübü'nde yerli kökenli genç oyunculara ayrımcılık yapıldığı iddiası gündemi salladı.
- Melbourne'un kuzeybatısında bir okul otobüsü kaza yaptı, öğrenciler yaralandı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlieşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu.
SBS Turkish Source: SBS
Published 21 September 2022 at 3:30pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Avustralya, Türkiye ve dünyadan haberler SBS Türkçe’de...
Published 21 September 2022 at 3:30pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
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