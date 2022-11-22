SBS Türkçe Haberler 22 Kasım

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Published 22 November 2022 at 11:29am
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünyadan haberler.

Published 22 November 2022 at 11:29am
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
HABER BAŞLIKLARI
  • Endonezya’da meydana gelen depremde çoğu çocuk en az 162 kişi hayatını kaybetti.
  • Federal hükümet ilerleyen saatlerde yolsuzlukla mücadele komisyonu yasa tasarısının temsilciler meclisinden geçmesini umuyor.
  • Suriye’nin kuzeyinden atılan roketler üç kişinin ölümüne ve ikisi ağır 10 kişinin yaralanmasına neden oldu.
  • Avustralya milli takımı Socceroos Katar’daki Dünya Kupası’nda Fransa ile karşılaşıyor.
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