SBS Türkçe Haberler 23 Mart

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SBS Türkçe Haberler Source: SBS

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SBS Türkçe'den Avustralya, Türkiye ve Dünya haberleri...

* Başbakan Anthony Albanese, referandumda sorulacak soruyu açıkladı.
* Queensland'de 15 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi. * Müslüman dünyası için bugün Ramazan'ın ilk günü...
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SBS Türkçe Canlı 23 Mart 2023

ANTHONY ALBANESE TURKEY EARTHQUAKE CONDOLENCE MESSAGE

14 Mayıs Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi: Avustralya seçim tarihleri belli oldu

Pobreza

Evsizlik oranında üzücü artış

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SBS Türkçe Canlı – 22 Mart 2023