SBS Türkçe Haberler 23 Mart

SBS Türkçe Haberler 23 MartPlay10:41SBS Türkçe Haberler Source: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.78MB) SBS Türkçe'den Avustralya, Türkiye ve Dünya haberleri...* Başbakan Anthony Albanese, referandumda sorulacak soruyu açıkladı. * Queensland'de 15 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi. * Müslüman dünyası için bugün Ramazan'ın ilk günü...ShareLatest podcast episodesSBS Türkçe Canlı 23 Mart 202314 Mayıs Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi: Avustralya seçim tarihleri belli olduEvsizlik oranında üzücü artışSBS Türkçe Canlı – 22 Mart 2023