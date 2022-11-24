SBS Türkçe Haberler 24 Kasım

- Avustralya`nın kültürel koruma yasalarını geliştirilmediği takdirde, Jukan Gorge benzeri bir yıkımın yeniden gerçekleşebileceğinden korkuluyor.
- ACTU, cinsiyetler arası ücret farkını azaltmak için çok işverenli pazarlık çağrısı yapıyor...
- Turkiye`de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine bir kara harekatı planladıklarını açıkladı...
SBS Turkish Source: SBS
Published 24 November 2022 at 3:14pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünya haberleri
Published 24 November 2022 at 3:14pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
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