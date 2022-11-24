SBS Türkçe

SBS Türkçe Haberler 24 Kasım

SBS Türkçe

SBS Turkish

SBS Turkish Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 24 November 2022 at 3:14pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünya haberleri

Published 24 November 2022 at 3:14pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
  • Avustralya`nın kültürel koruma yasalarını geliştirilmediği takdirde, Jukan Gorge benzeri bir yıkımın yeniden gerçekleşebileceğinden korkuluyor.
  • ACTU, cinsiyetler arası ücret farkını azaltmak için çok işverenli pazarlık çağrısı yapıyor...
  • Turkiye`de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine bir kara harekatı planladıklarını açıkladı...
Share

Latest podcast episodes

SBS canlı resize2.jpg

SBS Türkçe Canlı 24 Kasım

PHILIP LOWE AMCHAM ADDRESS

Merkez Bankası Başkanı'ndan uyarı

Japan celebrates after a goal by Takuma Asano during the World Cup group E soccer match between Germany and Japan, at the Khalifa International Stadium in Doha AAP AP.jpg

2022 Katar Dünya Kupası: Pazubant krizi sürüyor

SBS canlı resize1.jpg

SBS Türkçe Canlı 23 Kasım