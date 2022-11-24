SBS Türkçe Haberler 24 Kasım

Avustralya`nın kültürel koruma yasalarını geliştirilmediği takdirde, Jukan Gorge benzeri bir yıkımın yeniden gerçekleşebileceğinden korkuluyor.

ACTU, cinsiyetler arası ücret farkını azaltmak için çok işverenli pazarlık çağrısı yapıyor...