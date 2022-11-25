SBS Türkçe Haberler 25 Kasım

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Published 25 November 2022 at 2:28pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

SBS Türkçe'den Avustralya, Türkiye ve dünya haberleri...

Published 25 November 2022 at 2:28pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
  • İçişleri Bakanı, IŞİD savaşçılarıyla bağlantılı Avustralyalıların geri getirilip kendi bölgelerine yerleştirilmesine karşı çıkan Sydneyli üç belediye başkanı ile görüştü.
  • Yeni bir rapor Scott Morrison'ın başbakanken birden fazla bakanlığa kendini ataması konusunu aydınlığa kavuşturacak.
  • Türkiye'de Merkez Bankası faizleri tek haneli rakamlara indirdi.
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