SBS Türkçe Haberler 27 Ekim

- Brittany Higgins'e tecavüzle suçlanan Bruce Lehrmann davasında 12 kişilik jüri lav edildi.
- İran'da camiye düzenlenen saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi.
- Türkiye'de, Türk Tabibler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı, polis kararı protesto edenlere müdahele etti.
SBS Turkish Source: SBS
Published 27 October 2022 at 2:46pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünya haberleri.
Published 27 October 2022 at 2:46pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
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