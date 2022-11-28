SBS Türkçe Haberler 28 Kasım

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Published 28 November 2022 at 3:12pm
Presented by Nilgun Kılıç
Source: SBS

SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünyadan haberler.

Published 28 November 2022 at 3:12pm
Presented by Nilgun Kılıç
Source: SBS
HABER BAŞLIKLARI
  • Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe faizlerin 2024’e kadar artmayacağına yönelik sözlerinden dolayı zarar görenlerden özür diledi.
  • Eski Başbakan Scott Morrison pandemi döneminde beş bakanlığın yetkilerini gizlice üstlenmesi yüzünden kınana alacak.
  • NSW sellerinde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
  • Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır’dan sonra Suriye ile ilişkilerin de düzelebileceğini söyledi.
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SBS Türkçe Canlı – 28 Kasım 2022