SBS Türkçe Haberler 28 Kasım

HABER BAŞLIKLARI
- Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe faizlerin 2024’e kadar artmayacağına yönelik sözlerinden dolayı zarar görenlerden özür diledi.
- Eski Başbakan Scott Morrison pandemi döneminde beş bakanlığın yetkilerini gizlice üstlenmesi yüzünden kınana alacak.
- NSW sellerinde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
- Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır’dan sonra Suriye ile ilişkilerin de düzelebileceğini söyledi.
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