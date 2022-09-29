SBS Türkçe Haberler 29 Eylül

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Published 29 September 2022 at 3:03pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Avustralya, Türkiye ve dünyadan haberler SBS Türkçe’de...

Published 29 September 2022 at 3:03pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
  • Federal parlemento, Optus veri ihlalinin ardından gizlilik yasalarında acil reform kararı aldı...
  • Kuzey Akım Boru Hattı'ndaki sızıntı, Rusya gerilimini tırmandırdı
  • Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına yerleşenler hakkındaki sözleri tepki topladı...
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