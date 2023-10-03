SBS Türkçe Haberler 3 Ekim

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SBS Türkçe Haberler Source: SBS

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SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünyadan haberler.

HABER BAŞLIKLARI
  • Ülke çapında birçok yerde itfaiyeciler orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor
  • Başbakan Albanese referandumda evet çıkma olasılığı konusunda iyimser olduğunu söylüyor
  • Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı AGİT, mayıs ayındaki seçimlerde medya ve kamunun büyük kısmının Cumhurbaşkanı Erdogan ve Millet ittifakına destek verdiğini söyledi
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