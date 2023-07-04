SBS Türkçe Haberler 4 Temmuz

World - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haber Bülteni Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünyadan haberler.

HABER BAŞLIKLARI
  • Üç günlük resmi ziyaret kapsamında Avustralya’da bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, bugün Başbakan Anthony Albanese ile bir araya geliyor.
  • 2002’den beri Batı Şeria’da gerçekleştirdiği en büyük askeri operasyonda İsrail sekiz kişiyi öldürdü.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaş zamlarının 5 temmuzda belli olacağını açıkladı.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.
Podcastlarımızı dinlemek ve bizi takip etmek için:
https://podfollow.com/sbs-turkish


Share

Latest podcast episodes

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 3 Temmuz 2023 – NAIDOC Haftası

Yalcin Oytam.jpeg

Gündüz bilim insanı, gece şair

For Our Elders NAIDOC week graphic (NAIDOC Committee).png

Avustralya İlk Halkları’nın Büyükleri kim?

City - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler - 3 TEMMUZ