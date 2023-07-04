SBS Türkçe Haberler 4 Temmuz

HABER BAŞLIKLARI
- Üç günlük resmi ziyaret kapsamında Avustralya’da bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, bugün Başbakan Anthony Albanese ile bir araya geliyor.
- 2002’den beri Batı Şeria’da gerçekleştirdiği en büyük askeri operasyonda İsrail sekiz kişiyi öldürdü.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaş zamlarının 5 temmuzda belli olacağını açıkladı.
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