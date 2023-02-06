SBS Türkçe Haberler 6 Şubat

SBS Türkçe Haberler 6 ŞubatPlay17:47SBS Türkçe Haber BülteniGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.28MB) SBS Türkçe'den Avustralya, Türkiye ve dünya haberleriHABER BAŞLIKLARIKahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.NSW'de poker makineleri beş yıl içinde nakitsiz olacakUkrayna hala uçak almayı umuyorShareLatest podcast episodesSBS Türkçe Haberler 7 ŞubatSpor haberleri 6 ŞubatSBS Türkçe Canlı 6 ŞubatFaiz sancısı: Merkez Bankası faizleri yarın yine artıracak