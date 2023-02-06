SBS Türkçe Haberler 6 Şubat

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SBS Türkçe'den Avustralya, Türkiye ve dünya haberleri

HABER BAŞLIKLARI
  • Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • NSW'de poker makineleri beş yıl içinde nakitsiz olacak
  • Ukrayna hala uçak almayı umuyor
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