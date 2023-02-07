SBS Türkçe Haberler 7 Şubat

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SBS Türkçe Haber Bülteni Source: SBS

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SBS Türkçe'den Avustralya, Türkiye ve dünya haberleri

Öne çıkanlar
  • Bugünkü, bültenimiz Türkiye'deki depreme ilişkin en son gelişmeleri kapsıyor
  • Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Türkiye'ye 10 milyon dolarlık acil yardım yapılacağını açıkladı.
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