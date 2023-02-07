SBS Türkçe Haberler 7 Şubat

Öne çıkanlar
- Bugünkü, bültenimiz Türkiye'deki depreme ilişkin en son gelişmeleri kapsıyor
- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Türkiye'ye 10 milyon dolarlık acil yardım yapılacağını açıkladı.
For Australians who have family in Türkiye and Syria, this will be a difficult time.— Anthony Albanese (@AlboMP)
Australians in need of emergency consular assistance can contact the Australian Government’s 24 hour consular emergency centre on 1300 555 135 in Australia, or +61262613305 outside of Australia.