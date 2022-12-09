SBS Türkçe Haberler 9 Aralık

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Published 9 December 2022 at 2:40pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

SBS Türkçe'den Avustralya, Türkiye ve Dünya haberleri...

Published 9 December 2022 at 2:40pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Bugün toplanan Ulusal Kabine'nin gündeminde elektrik faturalarının maliyetini düşürmek var...

İran'da Mahsa Amini protestolarının ardından bir kişi idam edildi.

Amerika Türk iş adamına yaptırım kararı verdi...

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