SBS Türkçe Haberler 9 Aralık

SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe Haberler 9 AralıkPlay14:58SBS TürkçeOther ways to listen SBS Turkish Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.7MB)Published 9 December 2022 at 2:40pmPresented by Seda ErcanSource: SBS SBS Türkçe'den Avustralya, Türkiye ve Dünya haberleri...Published 9 December 2022 at 2:40pmPresented by Seda ErcanSource: SBSBugün toplanan Ulusal Kabine'nin gündeminde elektrik faturalarının maliyetini düşürmek var...İran'da Mahsa Amini protestolarının ardından bir kişi idam edildi.Amerika Türk iş adamına yaptırım kararı verdi...ShareLatest podcast episodesSBS Türkçe Canlı – 9 Aralık 2022Doğal gaz ve kömüre tavan fiyat sınırı getirildiTürkiye’de vizyonlar savaşıAvustralya’dan kapsamlı çevre koruma inisiyatifi