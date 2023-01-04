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Ses terapisi, Kaliforniya'nın son modası

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Ses banyosu deneyimi Source: AP

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Published 4 January 2023 at 5:00pm
By Julien Oeuillet
Presented by Mert Balkanli
Source: SBS

Ses terapisinin popülaritesi artıyor, çünkü giderek daha fazla uygulayıcı, endişelerini gidermek isteyen artan sayıda insana bu deneyimi sunuyor.

Published 4 January 2023 at 5:00pm
By Julien Oeuillet
Presented by Mert Balkanli
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Georgetown Üniversitesi Anksiyete Bozuklukları Araştırma Programı tarafından yapılan bir araştırma, farkındalık meditasyonunun, kaygı tedavisinde standart bir ilaç kadar işe yaradığını buldu.
  • Bazı uygulayıcılar, ruhani ritüelleri için tasarlanmış Kızılderili davullarını kullanırken, digerleri, Tibet zili ve asası, Tibet Budist ritüel ezberi için kullanılan iki enstrüman veya el yapımı Tibet şarkı kaseleri ve gongları kullanıyor.
  • Amaç, tamamen gevşeme durumuna yol açtığına inanılan, belirli ses frekansları yaratmak.
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