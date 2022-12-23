‘Şimdi al Sonra Öde’ sistemi mercek altında

Öne Çıkanlar Her dört Avustralyalıdan biri “Şimdi al sonra öde” platformlarını kullanarak alışveriş yapıyor. Henüz bu platformlar kredi ürün kurallarına dahil edilmiş değil. Platformların zorunlu kredi kontrolü yapmasına veya ödenmemiş taksitleri yetkililere bildirmesine gerek yok

Sydney üniversitesi çalışmasına göre, birden fazla hesabı olanların daha fazla kişisel borçları, var, daha fazla kredi kartım kullanıyorlar ve genelde sosyoekonomik seviyesi daha düşük bölgelerde yaşıyorlar.

Hazine Bakanlığı sektörü kontrol eden herhangi bir yasanın olmamasını inceliyor. Tüketiciyi korurken sektörde inovasyonu desteklemeyi hedefliyor. Üç opsiyonun gündemde olduğu belirtiliyor.

Hazine Bakanlığı konu hakkındaki sunumları topladı ve 2023te bu konuda bir karar vermesi bekleniyor.



