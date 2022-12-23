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‘Şimdi al Sonra Öde’ sistemi mercek altında

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AFTERPAY STOCK

Sydney'de bir dükkanda AFTERPAY sembolü. Source: AAP / DEREK ROSE/AAPIMAGE

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Published 23 December 2022 at 3:00pm
By Sam Dover
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Noel ve yılbaşı öncesi alışverişlerde Avustralyalılar biraz abartmış olabilir. Ancak Afterpay gibi şimdi harca sonra öde türü uygulamalar da durumu daha kötü hale getiriyor. Sydney Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre bu tür hizmetler kısıtlı bütçesi olanları korumuyor.

Published 23 December 2022 at 3:00pm
By Sam Dover
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Her dört Avustralyalıdan biri “Şimdi al sonra öde” platformlarını kullanarak alışveriş yapıyor. Henüz bu platformlar kredi ürün kurallarına dahil edilmiş değil. Platformların zorunlu kredi kontrolü yapmasına veya ödenmemiş taksitleri yetkililere bildirmesine gerek yok
  • Sydney üniversitesi çalışmasına göre, birden fazla hesabı olanların daha fazla kişisel borçları, var, daha fazla kredi kartım kullanıyorlar ve genelde sosyoekonomik seviyesi daha düşük bölgelerde yaşıyorlar.
  • Hazine Bakanlığı sektörü kontrol eden herhangi bir yasanın olmamasını inceliyor. Tüketiciyi korurken sektörde inovasyonu desteklemeyi hedefliyor. Üç opsiyonun gündemde olduğu belirtiliyor.
Hazine Bakanlığı konu hakkındaki sunumları topladı ve 2023te bu konuda bir karar vermesi bekleniyor.

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