Siyasette yalan ne kadar kabul edilir?

ÖNE ÇIKANLAR Avustralya’da siyaset bazen son derece sertleşse de bu tür seçim sonrası şiddet olayları görülmüş değil. Ancak Melbourne’daki COVID yasaklarına karşı sokaklara dökülenler ve siyasetçilere yönelik tehditler benzer gelişmelerin Avustralya’da yaşanabileceğini de gösteriyor.

Bağımsız federal milletvekili Zali Steggall Avustralyalıları bu tür bir riske karşı korumak için bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı yasalaşırsa bariz bir şekilde yanıltıcı bilgi yayan adaylar veya partiler para cezası dışında iddialarını geri çekmek zorunda kalabilecek.

Adaylar seçim süreciyle ilgili eleştirilerde bulunabilecek ancak delil olmadan oyların çalındığı gibi iddialarda bulunamayacak.

Avustralya Seçim Komisyonu geçen yılki federal seçimler öncesi seçim dolandırıcılığı ile ilgili komplo teorilerinde büyük bir artış olduğunu belirtiyor.



