Siyasette yalan ne kadar kabul edilir?

Trump Supporters Hold "Stop The Steal" Rally In DC Amid Ratification Of Presidential Election

6 Ocok 2021'de Trump destekçileri. Credit: Spencer Platt/Getty Images

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Brezilya’da parlamentonun basılmasının üzerinden birkaç hafta geçti. Seçimlerin manipüle edildiği iddialarına inanan bir önceki cumhurbaşkanının taraftarlarının gerçekleştirdiği saldırılar siyasette yalanın etkileri konusunda endişeleri artırdı. Uzmanlar burada olmayacağının garantisi olmadığı yönünde uyarıyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Avustralya’da siyaset bazen son derece sertleşse de bu tür seçim sonrası şiddet olayları görülmüş değil. Ancak Melbourne’daki COVID yasaklarına karşı sokaklara dökülenler ve siyasetçilere yönelik tehditler benzer gelişmelerin Avustralya’da yaşanabileceğini de gösteriyor.
  • Bağımsız federal milletvekili Zali Steggall Avustralyalıları bu tür bir riske karşı korumak için bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı yasalaşırsa bariz bir şekilde yanıltıcı bilgi yayan adaylar veya partiler para cezası dışında iddialarını geri çekmek zorunda kalabilecek.
  • Adaylar seçim süreciyle ilgili eleştirilerde bulunabilecek ancak delil olmadan oyların çalındığı gibi iddialarda bulunamayacak.
Avustralya Seçim Komisyonu geçen yılki federal seçimler öncesi seçim dolandırıcılığı ile ilgili komplo teorilerinde büyük bir artış olduğunu belirtiyor.

Avustralya parlamentosu seçimler hakkında komplo teorileri yayan siyasilere karşı eyleme geçmeyi tartışıyor.
SİYASET

Brezilya’da binler kongre ve başkanlık sarayını bastı

Paris saldırısı sonrası Kürt diasporası öfkeli

Australian Wars (Avustralya Savaşları) nedir, tarih neden tanınmıyor?

‘Demokrasi sosisi’nden ‘eşek oyu’na Avustralya’da seçimler

Share

Latest podcast episodes

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 18 Ocak 2023

Australian citizenship ceremony

Vatandaşlık törenlerine tarih esnekliği

Sunrise - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 18 Ocak

Bonding In The Garden

Çevrenizde yeşille yaşamanın önemi