Sömürülen göçmen işçi şikayetten korkuyor

- Avustralya işgücünün yüzde 13'ü ücret eşitliğinde uzak, eksik ödeme alıyor.
- Yeni bir araştırma eksik ödemenin, çalışan kesime 1,35 milyar dolar zarar verdiğini gösterdi.
- Ucuz işçi çalıştıran işverenler, gazete ilanlarıyla düşük fiyata çalışacak göçmen arıyor.
- Araştırma, işverenlerin asgari ücretin altındaki iş ilanlarıyla kültürel ve dilsel çeşitlilik gösteren göçmenleri hedeflediğini ortaya koyuyor.
Published 17 December 2022 at 3:00pm
By Brooke Young
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Yasa dışı çalışma koşullarına karşı sesini yükselttiği için sınır dışı edilme korkusu yaşayan göçmen işçileri koruyacak yasaların güçlendirilmesi isteniyor.
Published 17 December 2022 at 3:00pm
By Brooke Young
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
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