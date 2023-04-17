Son Yüksek Mahkeme kararı, Avustralya'daki yüzlerce vize kararının yeniden gözden geçirilmesini sağlayabilir

Yüksek Mahkeme

Yüksek Mahkeme’nin Göç İşeri Bakanı'nın daimi ikamet izni vermek için vize başvurularına müdahale etme yetkisinin kullanılmına ilişkin aldığı karar, yüzlerce vize dosyasını etkileyebilir. Source: AAP

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Hukuk akademisyenleri, Yüksek Mahkeme'nin Göç İşleri Bakanı'nın vize dosyalarına müdahale etme yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararının Avustralya'da yüzlerce benzer vize dosyasını yeniden açma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Göçmen acenteleri ve mülteci savunucuları, özellikle uzun süreli geçici vize sahipleri söz konusu olduğunda, göçmenlik sisteminin nasıl işlediğine daha fazla bakmaya davet ettiğini söyleyerek kararı memnuniyetle karşıladılar.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Yedi yargıç tarafından verilen kararda, kamu yararı gerekçesiyle verilen müdahale yetkisinin Göç İşleri Bakanlığı'ndaki bir memur tarafından değil, bizzat Göç İşleri Bakanı tarafından kullanılması gerektiğine karar verildi.
  • Bakan yetkisi geçen ay, mevcut Göç İşeri Bakanı Andrew Giles, Perth’deki bir ailenin, Down sendromlu olarak doğduğu için oğulları belirli sağlık kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle vizelerinin reddedilmesine müdahale ettiğinde kullanıldı.
  • Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında yayınlanan bir belge, 2017 ile 2020 yılları arasında mevcut yönergeler kapsamında her yıl yüzlerce bakan müdahalesi talebinde bulunulduğunu gösteriyor.
  • Bakanın bizzat müdahale ettiği ve bu süre içinde yaklaşık 1.000 dosyaya vize verdiği belirtiliyor.
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