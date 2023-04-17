Son Yüksek Mahkeme kararı, Avustralya'daki yüzlerce vize kararının yeniden gözden geçirilmesini sağlayabilir

ÖNE ÇIKANLAR
- Yedi yargıç tarafından verilen kararda, kamu yararı gerekçesiyle verilen müdahale yetkisinin Göç İşleri Bakanlığı'ndaki bir memur tarafından değil, bizzat Göç İşleri Bakanı tarafından kullanılması gerektiğine karar verildi.
- Bakan yetkisi geçen ay, mevcut Göç İşeri Bakanı Andrew Giles, Perth’deki bir ailenin, Down sendromlu olarak doğduğu için oğulları belirli sağlık kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle vizelerinin reddedilmesine müdahale ettiğinde kullanıldı.
- Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında yayınlanan bir belge, 2017 ile 2020 yılları arasında mevcut yönergeler kapsamında her yıl yüzlerce bakan müdahalesi talebinde bulunulduğunu gösteriyor.
- Bakanın bizzat müdahale ettiği ve bu süre içinde yaklaşık 1.000 dosyaya vize verdiği belirtiliyor.