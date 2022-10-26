‘Sorumlu Bütçe’den yeşil gelecek

Öne Çıkanlar Yeni bütçede öne çıkan kalemlerden bazıları kreş ödemelerinde beklenen azalma, ucuz ilaç, aşamalı bir şekilde artacak doğum izni ve daha fazla ucuz konut. Maaş artışının bir süre daha enflasyonun gerisinde kalacağı öngörülüyor.

Başbakan Anthony Albanese’nin Parlamento’da Yerli Sesi’nin anayasaya dahil edilmesi için yapılacak referandum ve Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması gibi seçim sözlerine de fon ayrıldı.

Elektrikli arabalardan artık fringe benefits vergisi alınmayacak. Bu şekilde elektrikli arabalara talebin artırılması hedefleniyor.

İşçi Partisi hükümetinin açıkladığı yeni federal bütçeye göre açık 36,9 milyar dolar olacak. Bu rakam Mart ayında öngörülen 78 milyar dolarlık açığın yaklaşık yarısı. 2023-24 mali yılında ekonomik büyümenin yüzde 1,5’a gerilemesi bekleniyor. Enflasyonun ise yıl sonuna doğru yüzde 7,75'le zirve yapıp Haziran 2024’te yüzde 3,5’e düşmesi bekleniyor.



2022 FEDERAL BÜTÇE Federal bütçeden bir milyon konut, ucuz kreş ve eğitim inisiyatifi çıktı

Yaşlı bakım sektörüne büyük kaynak aktarılıyor. Dört yıllık 2,5 milyar dolarlık program kapsamında hedef tüm yaşlı bakım merkezlerinde 7 gün 24 saat çalışan bir hemşirenin olması. Evde bakım paketlerinde hizmet sunan kurumların talep ettiği idari ve işletme giderlerine bir tavan getiriliyor.





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Ayrıca kişisel bakım çalışanlarının kaydolacağı bir ulusal kayıt programı ve davranış kuralları getirilecek.



