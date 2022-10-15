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Sorumsuz finansal kurumlardan ödediğiniz paraları alabilirsiniz.

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Alex Osmond was sold junk insurance he didn't need and couldn't claim on (SBS).jpg

Alex Osmond sigorta poliçesi için ucuz olduğuna ve gerektiğine ikna edidiği için önüne gelen her şeye "Evet" dediğini söylüyor.

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Published 15 October 2022 at 4:00pm
By Gloria Kalache
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Avustralyalılar gereksiz ücretlere, işe yaramayan sigortalara büyük miktarda para yatırıyor. Tüketicilere yardım eden bir kurum son 12 ayda sorumsuz borç verme vakalarında yüzde 20’lik artış olduğunu ortaya çıkardı.

Published 15 October 2022 at 4:00pm
By Gloria Kalache
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Yıllar boyunca kriterlerine uymadığı için hiçbir şekilde geri ödeme alamayacağı bir sigorta poliçesine (junk insurance) para ödeyen Alex Osmond beş bin dolar aldı.
  • Avustralya Tahvil ve Yatırım Komisyonu’nun Eylül’de yayınladığı rapora göre, gereksiz sigorta poliçeleri ve kurallara uygun olmayan işlemler için yaklaşık 2,7 milyon müşteriye 1,6 milyar dolarlık geri ödeme henüz yapılmadı.
  • Geri ödemeler sorumsuz borç vermek (Irresponsible lending, müşterinin geri ödeme kapasitesini uygun olmayan bir şekilde borç vermek anlamına geliyor.
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