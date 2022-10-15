Sorumsuz finansal kurumlardan ödediğiniz paraları alabilirsiniz.

Öne Çıkanlar
- Yıllar boyunca kriterlerine uymadığı için hiçbir şekilde geri ödeme alamayacağı bir sigorta poliçesine (junk insurance) para ödeyen Alex Osmond beş bin dolar aldı.
- Avustralya Tahvil ve Yatırım Komisyonu’nun Eylül’de yayınladığı rapora göre, gereksiz sigorta poliçeleri ve kurallara uygun olmayan işlemler için yaklaşık 2,7 milyon müşteriye 1,6 milyar dolarlık geri ödeme henüz yapılmadı.
- Geri ödemeler sorumsuz borç vermek (Irresponsible lending, müşterinin geri ödeme kapasitesini uygun olmayan bir şekilde borç vermek anlamına geliyor.