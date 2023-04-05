Adeliadelı genç mühendis, deprem bölgesine nasıl 350 bin dolar bağış topladı?

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Aslında inşaat mühendisi olan Mert İnanç Emir, artık su arıtma alanında mühendislik yapıyor ve Güney Avustralya Sular İdaresi SA Water'da görev yapıyor.

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Adelaide'da yaşayan genç mühendis Mert Emir, hem eyalet parlementosunu yardım için harekete geçirdi hem de eyaletin en büyük şirketlerinden Osmoflo'nun acil durum su arıtma cihazları bağışlamasına ön ayak oldu.

Avustralyalılar, Türkiye'deki depremin yaralarını sarma çalışmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Güney Avustralya'nın büyük şirketlerinden, Japon ortaklı Osmoflo, deprem bölgesinin yerle bir olan alt yapısına destek olabilmek için, 150 bin Dolar değerinde su arıtma tesisi bağışında bulundu.

Şirketi bu konuda ikna eden ise, Adelaide'de yaşayan genç mühendis Mert Emir oldu. 7 yıl önce Avustralya'ya göç eden Mert Emir, su arıtma alanında mühendis olarak çalışıyor. Aynı zamanda gözleme food truck'ı olan bir girişimci.

Çektiği sosyal medya videolarıyla Türkiye depremi bağışları için lobi yapan Mert Emir, Güney Avustralya parlementosundan çıkan 200 bin dolarlık bağışa da ön ayak oldu.
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