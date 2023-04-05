Adeliadelı genç mühendis, deprem bölgesine nasıl 350 bin dolar bağış topladı?

Avustralyalılar, Türkiye'deki depremin yaralarını sarma çalışmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor.





Güney Avustralya'nın büyük şirketlerinden, Japon ortaklı Osmoflo, deprem bölgesinin yerle bir olan alt yapısına destek olabilmek için, 150 bin Dolar değerinde su arıtma tesisi bağışında bulundu.





Şirketi bu konuda ikna eden ise, Adelaide'de yaşayan genç mühendis Mert Emir oldu. 7 yıl önce Avustralya'ya göç eden Mert Emir, su arıtma alanında mühendis olarak çalışıyor. Aynı zamanda gözleme food truck'ı olan bir girişimci.



