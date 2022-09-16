Spor Haberleri 16 Eylül

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Roger Federer cruises into 3rd round.

Roger Federer Source: AAP

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Published 16 September 2022 at 3:39pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS

Avustralya, Türkiye ve dünyadan spor

Published 16 September 2022 at 3:39pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Türkliye Süper Ligi'nde 7. Hafta maçları
  • AFL'de finale doğru
  • Roger Federer tenisi bırakıyor.
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