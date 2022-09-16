Spor Haberleri 16 Eylül

SBS TürkçeOther ways to listen Spor Haberleri 16 EylülPlay02:11SBS TürkçeOther ways to listen Roger Federer Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (2MB)Published 16 September 2022 at 3:39pmPresented by Ismail KayhanSource: SBS Avustralya, Türkiye ve dünyadan sporPublished 16 September 2022 at 3:39pmPresented by Ismail KayhanSource: SBSÖne çıkanlarTürkliye Süper Ligi'nde 7. Hafta maçlarıAFL'de finale doğruRoger Federer tenisi bırakıyor.ShareLatest podcast episodes'HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminin en kritik partisi olacak'SBS Türkçe Haberler 16 EylülSBS Türkçe Canlı 16 EylülKarantina belki sona erdi ama yalnızlık sürüyor